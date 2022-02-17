В СІЗО з "дніпровським стрільцем" Артемієм Рябчуком намагалися зустрітися командири частини НГУ

Адвокатка стрільця вважає такі спроби тиском на слідство.

У Дніпрі керівники військової частини 3021 НГУ, строковик якої застрелив 5 чоловік і поранив 5, намагалися побачитися з ним у СІЗО.

Про це повідомила адвокатка 20-річного підозрюваного Артемія Рябчука Таміла Ульянова.

За її словами, дозвіл на зустріч поза межами кримінального провадження надав слідчій Державного бюро розслідувань.

"Може хто з юристів не знав, але слідчі ДБР користуються виключним правом вирішувати долю підозрюваних в СІЗО і надавати їм дозволи на "побачення поза межами провадження". Вбачаю в цих злочинних діях відвертий вплив на хід слідства та тиск на нашого підзахисного Артемія Рябчука. Цікаво, що з цього приводу думає керівництво ДБР та СБУ?", - обурилася адвокатка.

Нагадаємо, що у Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.

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