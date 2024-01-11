У Дніпрі в трудовому рабстві утримували 50 людей: стали відомі деталі

Підозрювані відбирали у громадян документи та засоби зв’язку.

У Дніпрі угруповання утримувало в трудовому рабстві 50 людей. Їх залучали для безоплатних сільськогосподарських та будівельних робіт на території області.

Про це повідомили в Дніпропетровський обласній прокуратурі.

Як стало відомо, схему вербування громадян організували четверо мешканців Дніпра. На вокзалах вони вербували внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання. Крім того, підозрювані відбирали у громадян документи та засоби зв’язку.

“Шляхом обману запрошували їх до так званого ”реабілітаційного центру”, який функціонував під прикриттям громадської організації, обіцяли безкоштовне житло, харчування і працевлаштування. Натомість людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах. При спробі завербованими особами самовільно залишити місце утримання учасники групи здійснювали психологічний тиск та погрожували застосуванням сили”, - розповіли в прокуратурі області.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Дніпрі ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок.

Читайте також: