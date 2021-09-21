У Дніпрі в’язень “торгував” через Інтернет: отримав передоплатою понад 300 тисяч грн

У Дніпрі в’язень “торгував” через Інтернет: отримав передоплатою понад 300 тисяч грн

Відбуваючи покарання за шахрайство, чоловік створив фейковий Інтернет-магазин побутової техніки.

30-річний мешканець Дніпра, який відбував покарання у виправній установі за шахрайство, створив Інтернет-сайт, на якому пропонував придбати побутову техніку. Щоб забронювати покупку, потрібно було зробити передоплату.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, в такий спосіб ув’язнений ошукав громадян на понад 300 тисяч гривень.

Загалом від такої “торговельної” діяльності шахрая постраждало близько сотні покупців, які надіслали йому завдаток, але так і не дочекалися виконання свого замовлення.

“За місцем відбуття покарання правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільний телефон, сім-картки та блокнот з “чорновими” записами”, - повідомили у поліції.

Фото: Нацполіція

За цим фактом проти ув’язненого відкрито кримінальне провадження за тією ж ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, за якою його вже було засуджено.

Нагадаємо, раніше в Одесі 24-річна дівчина створила профіль під виглядом крамниці із продажу одягу та пропонувала клієнтам товар, якого у неї не було.

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