У Дніпрі в житловій квартирі на балконі спали майже 1000 кажанів: що з ними зробили

Крилаті організували собі на балконі зимову сплячку.
У Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь в одній із квартир знайшли майже тисячу кажанів. Крилаті жили на балконі.
Про це пише "Інформатор".
Коли господарі виявили у своїй квартирі кажанів, вони не аби як здивувалися. Крилатих вони знайшли на балконі, де ті організували собі зимову сплячку. Їх налічувалося 719.
Господарі квартири на місце викликали рятувальників, які завантажили кажанів у коробки та передали до Харківського центру порятунку рукокрилих.
Нагадаємо, що у Кривому Розі під час омолодження дерева зі стовбура випала спляча колонія кажанів.
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