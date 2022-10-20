У Дніпрі вдома у чоловіка, який вбив 13-річного хлопця, знайшли ще одне тіло: подробиці

У Дніпрі в гаражі підозрюваного у вбивстві 13-річного хлопця, виявили ще й тіло чоловіка.

У Дніпрі правоохоронці у гаражі підозрюваного у вбивстві підлітка чоловіка, знайшли ще одне тіло. Воно належить 64-річному місцевому жителю, який перебував у розшуку як зниклий безвісти пів року тому.

Про це повідомляє Дніпро TV.

У Дніпрі правоохоронці знайшли вбивцю 64-річного чоловіка, якого розшукували вже пів року. Ним виявився підозрюваний у вбивстві 13-річного хлопчика.

Так, 17 жовтня поліцейські затримали 59-річного чоловіка та встановили його причетність до вбивства 13-річного підлітка. У межах розслідування та збирання доказів у цій справі правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання підозрюваного.

У підвалі його гаража знайшли тіло чоловіка. Виявилося, що вбитий - 64-річний чоловік, який перебував у розшуку як безвісти зниклий.

Слідством встановлено, що підозрюваний і вбитий були знайомі і між ними сталася сварка. Під час неї зловмисник завдав потерпілому близько 10 ударів ножем. Після того, як жертва померла, чоловік сховав тіло у підвалі свого гаража у гаражному кооперативі.

19 жовтня йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Парижі 24-річна жінка зґвалтувала та вбила 12-річну дівчинку. Тіло дитини вона поклала до валізи і сховала в авто. Правоохоронці взяли під варту шістьох осіб, зокрема сестру підозрюваної, які контактували з нею одразу після вбивства.