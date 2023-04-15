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У Дніпрі вибухнув газовий котел в будинку, було чутно крики людей: що відомо (фото)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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907
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У Дніпрі вибухнув газовий котел в будинку, було чутно крики людей: що відомо (фото)

Фото: pixabay.com

Загинув 47-річний чоловік.

У Дніпрі на житловому масиві Таромське 15 квітня вибухнув газовий котел у приватному будинку. Місцеві мешканці одразу почули крики людей. Відомо про одного загиблого.

Про це повідомляють ДСНС України в Дніпропетровській області та "Інформатор".

Унаслідок вибуху в одноповерховому будинку зруйнувався дах та спалахнула пожежа. Всередині помешкання рятувальники виявили тіло загиблого 47-річного чоловіка. Обставини вибуху встановлюються.

© ГУ ДСНС у Дніпропетровскій області
Фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровскій області

Нагадаємо, у Дніпрі затримали священника одного з місцевих храмів УПЦ МП, який протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії відносно своїх дітей.

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Дата публікації
Перегляди
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