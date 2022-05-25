У Дніпрі відключили електроенергію порушникам світломаскування: міськрада отримала майже тисячу скарг

У Дніпрі відключили електроенергію порушникам світломаскування: міськрада отримала майже тисячу скарг

Міськрада Дніпра, як і обіцяла, відключила електроенергію порушникам світломаскування. Більшість із них підприємства, які через війну не працювали.

У Дніпрі відключили від електроенергії 26 підприємств - злісних порушників режиму світломаскування. Загалом міськрада отримала майже тисячу скарг, однак більшість виправилися.

Про це 25 травня повідомили під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Начальник інспекції з питань благоустрою міської ради Руслан Мороз пояснив, що більшість підприємств, якім відімкнули електроенергію, не працювали.

"Керівництво виїхало з міста, а працівники не мали можливості самостійно виконати рекомендації", - зазначив він.

Мороз нагадав, що дотримуватися режиму світломаскування слід з настанням комендантської години - від 23:00 до 05:00. А ще у темний час доби, коли лунають сирени.

Потрібно гасити вуличне освітлення, вимикати світло у під’їздах, будинках та квартирах. Або завішувати вікна щільною темною тканиною.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 25 травня обстріляла з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади в Дніпропетровській області. У результаті місто Апостолове залишилося без світла.

«Звуки миру» просто неба: у Дніпрі в перервах між повітряними тривогами на площах грають оркестри

Читайте також: