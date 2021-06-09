У Дніпрі відправили на 10 років за ґрати чоловіка, який заради 70 гривень побив консьєржку металевим чайником

Раніше чоловік вже неодноразово був судимий.

У Дніпрі суд відправив за ґрати чоловіка, який заради 70 гривень побив, поранив ножем і пограбував літню консьєржку. За це злочинець проведе у в'язниці 10 років.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури в Дніпропетровській області.

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Так, слідчі встановили, що в січні 2021 року раніше неодноразово судимий чоловік проник в під'їзд будинку, зайшов до консьєржки і побив її по голові кулаками та металевим електрочайником. Після чого завдав жінці ножове поранення, вкрав 70 гривень і зник з місця злочину.

Затримати підозрюваного вдалося в той же вечір. Свою вину чоловік визнав повністю.

“Вироком Красногвардійського районного суду Дніпропетровська 33-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (“Розбій, спрямований на заволодіння чужим майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень”) КК України”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що в Києві озброєні злочинці пограбували фірму. Гроші виносили разом з сейфами.

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