У Дніпрі викрили підпільне виробництво цигарок, яке "кришували" чиновники і правоохоронці

Правоохоронці викрили фабрику з виробництва контрафактних цигарок.
Працівники Державного бюро розслідувань припинили діяльність підпільної фабрики у Дніпрі, яка виробляла контрафактні цигарки у промислових масштабах.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Виробничі потужності випускали підробки всесвітньо відомих брендів цигарок. Лише одна лінія фабрики випускала 4 тисячі сигарет на хвилину.
"Підприємство" було виявлено в межах проведення комплексної операції з припинення незаконної діяльності злочинних угрупувань, які діють під прикриттям чиновників, працівників правоохоронних та податкових органів", - йдеться у повідомленні.
За даними слідчих, фабрика працювала в орендованому приміщенні, яке належить родині колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це приміщення "на папері" було передано в користування комунальному підприємству Дніпра, яке й оплачувало оренду з коштів місцевого бюджету.
"Криміналітет, який діяв у тісній зв’язці з окремими представниками керівництва правоохоронних та податкових органів регіону, розповсюджував готову продукцією всією Україною. Але географія постачання контрафакту охоплювала також й інші країни, зокрема товар контрабандою доставлявся до країн ЄС", - розповіли правоохоронці.
Нагадаємо, на Київщині судитимуть колишнього правоохоронця, який видавав дозволи на зброю за хабарі.
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