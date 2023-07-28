У Дніпрі викрили поліцейських, які "відмазали" банду псевдотероборонівців

У Дніпрі оголошено про підозру чотирьом поліцейським: керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику за "кришування" злочинного угруповання та приховування злочину.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, у березні 2022 року група зловмисників, видаючи себе за тероборонівців, викрали в Дніпрі подружжя та катуванням змушували виплатити викуп з подальшим сплачуванням щомісячної данини.

Сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, заявили в поліцію. Тож постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій. А там вони зіткнулися зі своїми вимагачами. Тоді зловмисників затримали, але ненадовго.

Вони просто в коридорі "вирішили" питання з поліцейськими. За 20 тисяч доларів катівників відпустили, а провадження навіть не реєстрували.

Клименко каже, що тепер внутрішня безпека поліції спрацювала чітко: на першому етапі розкрили розбійний напад і затримали всіх учасників банди, а сьогодні надали оцінку діям поліцейських, які відпустили злочинців, у вигляді підозри. Керівника підрозділу затримали.

Керівника підрозділу райполіції в Дніпрі затримали / Фото: Ігор Клименко

"Кожен має врешті розуміти, що переступати закон заборонено всім без винятку. Хто досі ходить по лезу ножа між злочином і відданістю Присязі, довго на службі та на волі не затримається", - наголосив міністр.

Документували правоохоронців Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі спільно зі слідчими ДБР. Процесуальне керівництво - Офіс Генпрокурора.

Нагадаємо, раніше Клименко повідомив, що у Полтаві викрили хірурга та психолога військового госпіталю, які продавали фейкові довідки ухилянтам від мобілізації. Одна фейкова довідка коштувала 4000 доларів.

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