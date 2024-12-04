У Дніпрі викрили "ухилянтську схему": як вона працювала і скільки коштували "послуги" (фото)

СБУ і ДБР затримали ще 5 організаторів оборудки.

Військова контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували у Дніпрі масштабну схему ухилення від мобілізації, яку здійснювали місцеві працівники ТЦК та СП, лікарі та цивільні особи, котрі виступали "посередниками" для пошуку клієнтів і предавання грошей.

Служба безпеки України повідомила про це 4 грудня.

За матеріалами справи, фігуранти безпідставно вписували тяжкі діагнози в історії хвороб військовозобов'язаних, а потім оформлювали їм фіктивні медичні висновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Ліквідувано масштабну схему ухилення від мобілізації у Дніпрі Фото: СБУ

Далі підробку передавали спільникам у ТЦК, де їхніх клієнтів "списували" з військового обліку або надавали їм відстрочку від призову.

Ліквідувано масштабну схему ухилення від мобілізації у Дніпрі Фото: СБУ

Вартість послуг: скільки коштувала "непридатність до служби за станом здоров’я"

За так званий медичний висновок про непридатність до служби за станом здоров’я ухилянти сплачували від 12 тис. доларів США з одного військовозобов’язаного.

Ліквідувано масштабну схему ухилення від мобілізації у Дніпрі Фото: СБУ

Правоохоронці поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності фігурантів і затримали п’ятьох організаторів оборудки.

"Під час обшуків у зловмисників виявлено медичну документацію із уже готовими неправдивими медичними відомостями, чорнові записи, носії інформації, а також понад 2 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних злочинним шляхом, та зброю", - йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі затриманим повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті вже засудили 24-річного чоловіка, який намагався незаконно перевезти двох військовозобов’язаних через держкордон.

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