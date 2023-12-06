У Дніпрі викрили злочинну групу – правоохоронці виявили схрон зброї та майже $6 млн готівки

Злочинці мали схрон зброї та майже $6 мільйонів готівкою.

У Дніпрі поліцейські 1 грудня затримали організоване злочинне угруповання. Спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби. Проведено 16 обшуків, затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Поліцейські Дніпропетровщини отримали оперативну інформацію про причетність групи осіб до торгівлі зброєю та незаконних фінансових операцій, легалізації та відмиванні доходів у великих розмірах.

Поліцейські управління КОРД в одному з гаражних кооперативів міста заблоковували автомобіль "Toyota Highlander" та затримали фігурантів, причетних до вказаних злочинів.

Спільниками виявились троє жителів Дніпра: організатор та двоє виконавців. У ході обшуків за місцями мешкання, в гаражах та в автомобілях підозрюваних слідчі вилучили арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин: 21 пістолет, 7 пістолетів-кулеметів, 14 рушниць, 5 гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, близько 25 тисяч набоїв різного калібру та пакування, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки та інші речові докази.

Крім цього, у зловмисників вилучено великі суми грошей: 5,7 мільйона доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тисяч гривень, а також п’ять автомобілів преміум-класу.

Як розповіла кореспондентка ТСН, стоси готівки правоохоронцям довелося перераховували кілька годин.

Усі учасники організованого злочинного угруповання затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання зброї та боєприпасів), та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Також розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у центрі Одеси обвалився житловий будинок (фото).

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