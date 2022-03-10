У Дніпрі викрили зрадника, який за 75 доларів фотографував блокпости

Його завданням було фотографувати блокпости області та наносити їх на віртуальні карти.
У Дніпрі правоохоронці затримали зрадника, який фотографував в області блокпости та наносив їх на гугл-карти.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ області.
Як стало відомо, місцевий мешканець знайшов "роботу" в одному з каналів у месенджері. Його завданням було фотографувати блокпости області та наносити їх на віртуальні карти. За це окупанти пообіцяли йому перерахувати 75 доларів.
“Спецпризначенці СБУ затримали шпигуна при спробі зняти частину грошей з банківської карти у банкоматі. Наразі йому повідомлено про підозру та взято під варту”, — розповіли у пресслужбі СБУ.
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