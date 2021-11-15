У Дніпрі підірвали трубу колишнього метизного заводу: з'явилося яскраве відео

Спочатку із труби хотіли зробити арт-об'єкт.

У Дніпрі вдень 15 листопада підірвали другий об'єкт, який раніше належав колишньому метизному заводу. На цей раз демонтували стару заводську трубу.

Відео підриву на своїй сторінці у соцмережі опублікував заступник мера міста Михайло Лисенко.

Демонтаж труби підрядники провели на вулиці Набережній Заводській. Там незабаром з'явиться один із найбільших будівельних гіпермаркетів в Україні. Спочатку трубу підривати не планувалося — із неї хотіли зробити арт-об'єкт. Однак згодом з'ясувалося, що вона перебуває в аварійному стані.

“В результаті інструментального обстеження виявили, що труба має нахил 35 сантиметрів у бік набережної. Є серйозні просідання фундаменту та наскрізні тріщини по довжині всієї труби. Тому, на жаль, її довелося демонтувати шляхом спрямованого вибуху”, — розповів Михайло Лисенко.

Зазначимо, що вночі 15 листопада на цьому ж будівельному майданчику підірвали і напівзруйновану будівлю заводу. Для цього правоохоронці навіть перекривали проїзд на Набережній Заводській.

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