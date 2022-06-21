У Дніпрі вийшли з дому та зникли три чоловіки в одному районі (фото)

У Дніпрі вийшли з дому та зникли три чоловіки в одному районі (фото)

Чоловіки вийшли з дому в Чечелівському районі та зникли.

У Дніпрі три дорослих чоловіки в різний час вийшли з дому у Чечелівському районі міста та не повернулися. Зниклих шукають правоохоронці.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Так, 14 березня вийшов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся 35-річний Михайло Павелко.

Прикмети: на вигляд 35-37 років, зростом приблизно 180 см, спортивної тілобудови, темне коротке волосся, овальне обличчя.

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

10 квітня пішов з дому та зник 63-річний Олександр Риженко.

Прикмети: на вигляд 60-65 років, зростом приблизно 175 см, спортивної статури, сиве коротке волосся.

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

46-річний Петро Сачко 3 лютого вийшов з дому та досі його місцезнаходження не відоме.

Прикмети: на вигляд 45-50 років, зростом приблизно 175 см, спортивної тілобудови, сиве коротке волосся, овальне обличчя.

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження чоловіків, повідомте за номерами: (097) 448-79-93, (098) 487-17-90 або до відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 21 червня з артилерії вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області.

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