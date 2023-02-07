У Дніпрі військові "ловили" чоловіка на вулиці: що відомо про скандальне відео

У Мережу потрапило відео, на якому троє чоловіків у військовій формі женуться за цивільним у Дніпрі. Один з військових у руці тримає якісь папери. Користувачі обговорюють, що це були нібито представники військомату, які намагалися вручити повістку.

На опублікованому записі видно, що в цей час повз проїжджає машина патрульної поліції та зупиняється, побачивши інцидент. З автівки виходять правоохоронці.

У патрульній поліції Дніпра ТСН.ua відмовилися коментувати те, що відбувається на відео, та сказали звернутися до військових.

"Патрульний екіпаж допоміг військовим", - коротко відповів старший інспектор пресслужби обласного управління патрульної поліції Павло Карманов.

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З чим патрульні допомогли військовим, які "ловили" чоловіка на вулиці, у поліції не пояснили.

Варто зазначити, що інцидент стався на вулиці Степана Бандери (Шмідта), напроти центрального ринку "Озерка". На цій вулиці розташований Центрально-Чечелівський об’єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

ТСН.ua звернувся до військомату за коментарем щодо скандального відео. Щойно ми отримаємо відповідь - одразу опублікуємо її на сайті.

Скандал з повістками в Одесі

Нагадаємо, в Одесі співробітники військкомату пересувалися на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки. У місцевому ТЦК та СП підтвердили, що такий випадок дійсно мав місце. Машину "швидкої" військові отримали у межах мобілізації транспортних засобів і використовують її як мікроавтобус.

Командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук відреагував на жорстоке затримання та інцидент із "швидкою". Він наголосив на неприпустимості створення негативного іміджу Сил оборони та ЗСУ і порушень чинного законодавства.

У парку, торговому центрі чи у дворі: хто і де має право вручити повістку

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