У Дніпрі військовий розстріляв собак на заправці: його знайшли та затримають (відео)

Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що військовий має понести покарання.
У Дніпрі невідомий чоловік у формі розстріляв собаку з цуценятами на заправці. Чоловік виявився військовий. Його знайшли та затримають.
Про повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Зараз він на півдорозі до Бахмута. Його затримають і передадуть до військової служби правопорядку. Вона визначить, як бути з цим...кривдником тварин", - написав Резніченко.
Він вважає, що такий вчинок не гідний звання військового. Голова ОВА підкреслив, що війна не дає права ані військовому, ані цивільному вбивати просто так.
"Нищити треба ворога, а не безпорадних перед зброєю тварин. Немає слів. Військовий має понести покарання за свій "невійськовий" вчинок", - додав Резніченко.
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада.
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