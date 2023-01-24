У Дніпрі вкрали понад 3 млн гривень з міського бюджету на будівництві сміттєзвалища

Організатору та трьом спільникам повідомили про підозру, ще одна учасниця схеми оголошена в розшук.

У Дніпрі на будівництві полігону побутових відходів вкрали понад 3 млн гривень з міського бюджету. Організатору та трьом спільникам повідомили про підозри, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це 24 січня повідомили в Національній поліції України.

Встановлено, що протягом 2018-2019 років директор комунального підприємства Дніпровської міської ради уклав угоди з низкою підрядних організацій на виконання будівельних робіт, необхідних для функціонування сміттєзвалища.

Фото: Національна поліція України

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Протягом будівництва до документації вносились неправдиві дані щодо обсягів та вартості проведених робіт, а також використаних будівельних матеріалів, наданих послуг вантажного транспорту і спеціальної техніки.

Відповідно до проведених експертиз бюджету міста було завдано збитків на понад 3 млн гривень.

Поліцейські провели обшуки в офісах компаній та вдома у фігурантів. Обвинувальний акт скеровано до суду. Ще одна учасниця злочинної схеми оголошена у розшук, матеріали стосовно її діяльності виділено в окреме провадження.

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у Дніпрі поліція піймала водійку, яка ніколи не отримувала права. Жінка зупинилася на пішохідному переході та наполягала, аби поліцейські взяли в неї 200 доларів та не складали протокол.

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