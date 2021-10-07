У Дніпрі влаштували "коридор ганьби" відвідувачам концерту російської співачки Ірини Круг

Причина - її нібито виступ в Криму після анексії.
У Дніпрі влаштували "коридор ганьби" для відвідувачів концерту виконавиці російського шансону Ірини Круг.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 жовтня.
Активісти вийшли з протестом проти російської співачки. Вона, за їхніми даними, виступала в анексованому РФ Криму. Глядачів, які заплатили за квитки від 700 до 2000 гривень, протестувальники звинуватили у фінансуванні ворога та в зраді України.
"Ми звертались до Служби безпеки щодо роз'яснень про те, чи має право ця особа виступати в Україні. Ми отримали відповідь, що жодних заборон на виступ цієї зірки немає", - повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровської області Володимир Богоніс.
Літній театр посилено охороняли майже пів сотні людей. Запасні виходи організатори концерту заблокували коробками й стільцями, аби закрити доступ до сцени. Затриманих та потерпілих, повідомили у поліції, немає.
Як повідомлялося, російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України на три роки. СБУ внесла його до списку осіб, які несуть загрозу нашій національній безпеці, і тому йому заборонено в'їжджати до України. Причиною цього став виступ артиста в окупованому Криму. А також неодноразові висловлювання на підтримку режиму Путіна.
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