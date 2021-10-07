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У Дніпрі влаштували "коридор ганьби" відвідувачам концерту російської співачки Ірини Круг

У Дніпрі влаштували "коридор ганьби" відвідувачам концерту російської співачки Ірини Круг

Російська співачка Ірина Круг / Фото з відкритих джерел

Причина - її нібито виступ в Криму після анексії.

У Дніпрі влаштували "коридор ганьби" для відвідувачів концерту виконавиці російського шансону Ірини Круг.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 жовтня. 

Активісти вийшли з протестом проти російської співачки. Вона, за їхніми даними, виступала в анексованому РФ Криму. Глядачів, які заплатили за квитки від 700 до 2000 гривень, протестувальники звинуватили у фінансуванні ворога та в зраді України.

"Ми звертались до Служби безпеки щодо роз'яснень про те, чи має право ця особа виступати в Україні. Ми отримали відповідь, що жодних заборон на виступ цієї зірки немає", - повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровської області Володимир Богоніс.

Літній театр посилено охороняли майже пів сотні людей. Запасні виходи організатори концерту заблокували коробками й стільцями, аби закрити доступ до сцени. Затриманих та потерпілих, повідомили у поліції, немає.

Новини України: у Дніпрі влаштували коридор ганьби для відвідувачів концерту Ірини Круг

Новини України: у Дніпрі влаштували коридор ганьби для відвідувачів концерту Ірини Круг

Як повідомлялося, російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до України на три роки. СБУ внесла його до списку осіб, які несуть загрозу нашій національній безпеці, і тому йому заборонено в'їжджати до України. Причиною цього став виступ артиста в окупованому Криму. А також неодноразові висловлювання на підтримку режиму Путіна.

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