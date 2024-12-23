У Дніпрі власники морили собак голодом: волонтери повідомили шокувальні деталі (фото)

Сусіди намагалися погодувати собак, але власники, що зловживають алкоголем, нападали на них з палицями.

У Дніпрі горе-власники морили собак голодом, тримали на холоді та піддавали фізичному насиллю. А події відбувалися на правому березі, в Діївці.

Про це розповіли волонтери дніпровського притулку "Ковчег", пише видання "Вісті Придніпров'я".

"Звернулися до притулку занепокоєні сусіди, на їх намагання хоча б погодувати собак, нелюди нападають з палицями, рано вранці ходять по смітниках, зловживають алкоголем", – розповіли волонтери притулку.

Притулку довелося забрати двох собак.

У Дніпрі власники знущалися з собак та морили їх голодом / Фото: "Вісті Придніпров'я"

"Сусідів зібралося чимало, всі обурювалися, це не перша жертва цих недолюдей! Вже одну собаньку вони згубили через своє недбальство та жорстокість! Собаки отримували на горіхи навіть за те, що голодні гавкали та просили їсти. Колишні господарі – люди з аморальним способом життя, їх єдиний інтерес – це горілка, як спосіб життя – скитання по смітниках! Собак мордують та катують, аби самоствердитись, та навмисно, всі дії усвідомлюють", – кажуть волонтери.

У Дніпрі власники знущалися з собак та морили їх голодом / Фото: "Вісті Придніпров'я"

Лікарі вже оглянули собак, в цілому тварини були б здорові, якщо хоча б регулярно харчувалися. Вони заражені паразитами – блохами та глистами, очі повпадали, кістки стирчать, сильне знесилення та зневоднення. Ветлікарі кажуть, що до такого стану призвів голод.

Волонтери просять допомогти притулку, аби і надалі мати можливість реагувати на такі та подібні звернення.

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