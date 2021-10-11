Повернули собаку в притулок через 7 років: історія Кудрі з Дніпра отримала продовження

Повернули собаку в притулок через 7 років: історія Кудрі з Дніпра отримала продовження

Вже дорослій собаці волонтери заходилися шукати нових господарів.

У Дніпрі сталася сумна історія зі щасливим закінченням із собакою Кудрею, яку кілька років тому узяли із притулку в родину. Через 7 років тварину повернули, аргументувавши тим, що вона постаріла.

Про це повідомляють у спілці захисту тварин "Вірність".

"Кудрю у нас брали цуценям, а потім повернули. Через 7 років. Стала непотрібна! А вона така ніжна собака", - повідомили волонтери.

Тварині одразу заходилися шукати нових господарів. Її історія вразила багатьох, тож охочі забрати немолоду Кудрю таки знайшлися. Тварину поважного віку вирішила узяти пара пенсіонерів, тож Кудря вже поїхала до нового дому.

Нагадаємо, що американка Лая Слейтон отримала опіки 90% тіла після того, як стрибнула в термальне джерело в національному парку Йеллоустоун, щоб врятувати собаку.

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