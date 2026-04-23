У Дніпрі внаслідок атаки дронів постраждали семеро людей
Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки троє дітей.
Унаслідок атаки ворожих безпілотників на Дніпро в ніч проти 23 квітня постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей.
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.
За словами очільника області Олександра Ганжі, після ударів у різних частинах міста виникли пожежі. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок, що спричинило займання.
«Ворог атакує Дніпро. Загорілися пожежі в різних районах міста. Пошкоджено житлову забудову. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся в безпечних місцях», — заявив Ганжа.
Згодом він уточнив інформацію щодо постраждалих: поранення дістали семеро людей, зокрема двоє дітей — дівчатка віком 9 і 14 років.
Дітей госпіталізували, також до лікарні доправили трьох дорослих.
Медики оцінюють стан усіх постраждалих як середньої тяжкості.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 червня в Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що російські загарбники атакували Дніпро ударним безпілотником, влучивши у житлову багатоповерхівку.