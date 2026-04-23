У Дніпрі внаслідок атаки дронів постраждали семеро людей

Наслідки обстрілу Дніпра / © Олександр Ганжа

Унаслідок атаки ворожих безпілотників на Дніпро в ніч проти 23 квітня постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

За словами очільника області Олександра Ганжі, після ударів у різних частинах міста виникли пожежі. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок, що спричинило займання.

«Ворог атакує Дніпро. Загорілися пожежі в різних районах міста. Пошкоджено житлову забудову. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся в безпечних місцях», — заявив Ганжа.

Згодом він уточнив інформацію щодо постраждалих: поранення дістали семеро людей, зокрема двоє дітей — дівчатка віком 9 і 14 років.

Дітей госпіталізували, також до лікарні доправили трьох дорослих.

Медики оцінюють стан усіх постраждалих як середньої тяжкості.

