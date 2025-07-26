У Дніпрі внаслідок комбінованого удару РФ знищено виробництво відомого бренду чаю

Росія атакувала підприємство з виробництва чаю в Дніпрі / © Twitter/@EuromaidanPR

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У ніч проти 26 липня російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру та області. Одним із об’єктів ураження стало підприємство з виробництва чаю TeaHouse.

Про це повідомляє TeaHouse.

Як виявилось, під час нічної атаки ворожі повітряні цілі влучили у виробничу та складську частини чайного підприємства TeaHouse у Дніпрі.

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«Це випробування для TeaHouse, але ми твердо налаштовані рухатись далі: оцінюємо втрати й шукаємо можливості для відновлення. Зараз нам особливо важлива підтримка спільноти, адже разом ми сильніші», — йдеться в офіційній заяві компанії.

Росія атакувала підприємство TeaHouse з виробництва чаю у Дніпрі / © Twitter/@EuromaidanPR

Як повідомили в компанії, жоден зі співробітників не постраждав. Однак масштаби руйнувань значні, через що підприємство призупинило роботу та почало оцінку збитків.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу у місті Дніпро стало відомо про загиблих. Також понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці — зайнялися авто.