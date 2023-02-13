У Дніпрі внаслідок пожежі та вибуху в будинку загинув чоловік і постраждала жінка: фото

Під час ліквідації пожежі та розбору зруйнованого будинку рятувальники виявили тіло чоловіка.

У неділю, 12 лютого, на вулиці Автобусна в Дніпрі спалахнула господарська споруда. Повідомлення про займання рятувальники отримали о 22:30. Під час гасіння пожежі, у будинку, що розташований поруч, стався ще й вибух.

Про це повідомили у Державні службі з надзвичайних ситуацій.

"Пожежа виникла всередині одноповерхової господарської споруди. Полум’я охопило приміщення будівлі та існувала загроза поширення пожежі на дах. Під час ліквідації займання в господарській споруді пролунав вибух в житловому будинку розташованого поруч", - розповіли в ДСНС.

Вибух зруйнував конструкції одноповерхового житлового будинку та полум’я охопило понівечені внутрішні приміщення та дах. Площа пожежі збільшилась. До місця події було додатково направлено пожежно-рятувальні підрозділи.

Внаслідок події травмувалася 45-річна жінка. Постраждалу госпіталізували до лікарні. Під час ліквідації пожежі та розбору зруйнованого будинку рятувальники виявили тіло чоловіка.

Пожежу було ліквідовано о 01:20 на площі 120 кв. м. Внаслідок події знищено конструкції житлового будинку. Пошкоджено господарську споруду та автомобіль.

Пожежу ліквідовували 29 рятувальників та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, у Херсоні унаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа.

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