Укрaїнa
131
1 хв

У Дніпрі вночі пролунали дві серії вибухів

Моніторингові канали повідомили про рух щонайменше десяти ворожих безпілотників у напрямку міста.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Дніпрі

Вибухи пролунали у Дніпрі / © Getty Images

У Дніпрі в ніч проти 15 листопада пролунало кілька серій вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали після першої години ночі. Друга хвиля вибухів пролунала у місті через 10 хвилин.

Моніторингові канали повідомили, що у напрямку Дніпра летіло понад 10 безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 15 листопада в Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 15 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

