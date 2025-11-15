- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі вночі пролунали дві серії вибухів
Моніторингові канали повідомили про рух щонайменше десяти ворожих безпілотників у напрямку міста.
У Дніпрі в ніч проти 15 листопада пролунало кілька серій вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Суспільне.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали після першої години ночі. Друга хвиля вибухів пролунала у місті через 10 хвилин.
Моніторингові канали повідомили, що у напрямку Дніпра летіло понад 10 безпілотників.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 15 листопада в Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 15 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.