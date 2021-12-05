У Дніпрі водій автобуса збив на пішохідному переході чоловіка: потерпілого госпіталізували із серйозною травмою

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
У Дніпрі водій маршрутки збив пішохода, який перетинав дорогу переходом. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, подія сталася на вулиці Калиновій. Там 20-річний хлопець переходив дорогу пішохідним переходом. Водій автобуса №107 не помітив пішохода та скоїв наїзд. Внаслідок чого потерпілий отримав забій тазостегнових кісток. Його госпіталізували до лікарні.
На місці події працювали медики та слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.
Нагадаємо, що у Дніпрі "домушники" зламали решітку на вікні та залізли до квартири.
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