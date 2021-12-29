У Дніпрі водій легковика на великій швидкості збив пішохода: постраждалу він посадив до машини та відвіз

У Дніпрі водій легковика на великій швидкості збив пішохода: постраждалу він посадив до машини та відвіз

Згодом копи знайшли водія. Зараз із ним спілкуються правоохоронці.

У Дніпрі на перехресті проспектів Пушкіна та Поля водій легковика збив жінку.

Про це пише "Дніпро оперативний".

Як стало відомо, водій автомобіля Ford рухався на великій швидкості та вилетів на червоний сигнал світлофора. У цей час дорогу переходила жінка.

Шофер скоїв наїзд на місцеву мешканку. Очевидці події викликали поліцію. Винуватець аварії посадив постраждалу в авто та відвіз до лікарні. Згодом копи знайшли водія. Зараз із ним спілкуються правоохоронці.

Нагадаємо, у селищі Софіївська Борщагівка на Київщині машина швидкої допомоги врізалася в електроопору. Внаслідок чого постраждали двоє людей.

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