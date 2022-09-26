У Дніпрі водій легковика наїхав на трьох пішоходів: подробиці від поліції

У Дніпрі поліцейські затримали водія, який спричинив серйозне ДТП. Чоловік наїхав на трьох пішоходів.

У Дніпрі водій легковика наїхав на трьох пішоходів. Внаслідок чого травм зазнала, зокрема - семирічна дівчинка.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, аварія сталася у Центральному районі міста. Там водій автомобіля Nissan на вулиці Привокзальній проігнорував червоний сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів, які переходили дорогу. Після того, що сталося, водій покинув місце злочину.

В результаті ДТП травми отримали три людини, зокрема - семирічна дівчинка.

“Всі обставини ДТП з’ясовують слідчі. Наразі водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) КК України”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Києві шахрай облаштував фейковий обмінник та заволодів 62 тис. євро.

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