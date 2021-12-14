У Дніпрі водій легковика не впорався з керуванням та врізався у дерево: автомобіль перетворився на купу металу, є постраждалі

У Дніпрі водій легковика не впорався з керуванням та врізався у дерево: автомобіль перетворився на купу металу, є постраждалі

В аварії, попередньо, постраждали троє людей: двоє пасажирів і водій.

У Дніпрі вдень 14 грудня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: водій легковика не впорався з керуванням та влетів у дерево.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася на Донецькому шосе. Там водій автомобіля Mitsubishi, який рухався з боку Підгороднього, не впорався з керуванням. Внаслідок чого автомобіль вилетів на узбіччя та врізався у дерево.

Удар був такої сили, що бічна частина автомобіля буквально стиснулася. В аварії, попередньо, постраждали троє людей: двоє пасажирів і водій. Їх госпіталізували до лікарні.

На місці працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нанадаємо, що на Луганщині злетів з дороги і перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі та постраждалі.

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