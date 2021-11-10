У Дніпрі водій легковика збив на пішохідному переході та протяг на капоті пенсіонерку: постраждала у лікарні

У Дніпрі водій легковика збив на пішохідному переході та протяг на капоті пенсіонерку: постраждала у лікарні

В обставинах події розбираються правоохоронці.

У Дніпрі водій легковика збив на пішохідному переході жінку похилого віку. Після чого він ще кілька метрів віз її на капоті.

Про це із посиланням на власні джерела пише “Дніпро оперативне”.

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Як стало відомо, подія сталася вдень 10 листопада на вулиці Макарова. Там водій автомобіля Volkswagen збив 83-річну жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Після чого шофер проїхав ще кілька метрів із жінкою, яка лежала у нього на капоті. Коли він різко зупинився, старенька злетіла з авто.

На місце події викликали слідчих за ДТП та "швидку". Постраждалу госпіталізували до міської лікарні №16. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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