У Дніпрі водій на BMW двічі збив людину і втік: з'явилося відео гонитви за порушником

Водій легковика збив пішохода, але не зупинився і поїхав собі далі.
У Дніпрі водій на BMW збив людину, але замість того, щоб зупинитися, учкурив з місця ДТП. Порушника затримали патрульні, але для цього їм довелося гнатися за ним через усе місто.
Про це повідомляє Дніпро оперативний.
ДТП сталася на вулиці Галицького. Водій BMW двічі переїхав чоловіка, а після цього дав газу і втік. Очевидці викликали поліцію. Патрульні одразу погналися за порушником.
BMW почав йти зустрічною, порушуючи швидкісний режим, в результаті його зловили на перетині вулиць Донецьке Шосе і Дементьєва у бік виїзду з міста. Для цього довелося зупинити на перехресті всі автомобілі, щоби той не зміг "шашкувати" між ними і втекти.
Постраждалий чоловік доправлений до лікарні.
Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік на викраденому автомобілі намагався втекти від правоохоронців і ледь не збив пішохода. Коли сховатися від копів на авто виявилося неможливо, громадянин спробував втекти. Але і цього йому не вдалося зробити.