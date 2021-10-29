У Дніпрі водій на BMW двічі збив людину і втік: з'явилося відео гонитви за порушником

Водій легковика збив пішохода, але не зупинився і поїхав собі далі.

У Дніпрі водій на BMW збив людину, але замість того, щоб зупинитися, учкурив з місця ДТП. Порушника затримали патрульні, але для цього їм довелося гнатися за ним через усе місто.

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Про це повідомляє Дніпро оперативний.

ДТП сталася на вулиці Галицького. Водій BMW двічі переїхав чоловіка, а після цього дав газу і втік. Очевидці викликали поліцію. Патрульні одразу погналися за порушником.

BMW почав йти зустрічною, порушуючи швидкісний режим, в результаті його зловили на перетині вулиць Донецьке Шосе і Дементьєва у бік виїзду з міста. Для цього довелося зупинити на перехресті всі автомобілі, щоби той не зміг "шашкувати" між ними і втекти.

Постраждалий чоловік доправлений до лікарні.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік на викраденому автомобілі намагався втекти від правоохоронців і ледь не збив пішохода. Коли сховатися від копів на авто виявилося неможливо, громадянин спробував втекти. Але і цього йому не вдалося зробити.

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