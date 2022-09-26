У Дніпрі водій на "зебрі" збив трьох людей і намагався втекти

У Дніпрі на пішохідному переході водій влетів у натовп людей.

Після цього він намагався втекти з місця ДТП.

Про це повідомляє "Дніпро обласний".

У Дніпрі на Привокзальній площі сталася ДТП. Водій на "зебрі" збив трьох людей. Постраждали 8-річна дівчинка та жінки 40 і 50 років.

Їх у важкому стані доправили до лікарні.

Також пошкоджено кілька автомобілів.

Водій хотів втекти з місця злочину, але його затримали. При ньому виявили російські рублі та телефон із дзвінками виключно на російські номери.

Раніше стало відомо, що в Одеській області зіткнулися дві вантажівки. Є жертви.

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