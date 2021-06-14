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У Дніпрі водій-порушник з простреленим колесом проїхав 60 км, поки не влетів в інше авто

У Дніпрі водій-порушник з простреленим колесом проїхав 60 км, поки не влетів в інше авто

Водієм виявився чоловік, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

У Дніпрі патрульні затримали водія, який порушив ПДР. Не зважаючи на прострелене колесо він проїхав ще півсотні кілометрів, поки не потрапив у ДТП.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Патрульні помітили водія-порушника, але при спробі його зупинити - той натиснув на газ. Під час переслідування поліціянти прострелили втікачеві колесо, але й це його не спинило. Він проїхав 60 кілометрів, та на в"їзді в Дніпро - увігнався в інше авто.

За кермом виявився нетверезий чоловік, який уже мав проблеми із законом.

Новини України: у Дніпрі нетверезий водій, втікаючи від копів, протаранив, інше авто

Новини України: у Дніпрі нетверезий водій, втікаючи від копів, протаранив, інше авто

Нагадаємо, що  у Росії екскерівник поліції з кількома кілограмами кокаїну тікав від слідчих на джипі з простреленим колесом.