У Дніпрі водій-порушник з простреленим колесом проїхав 60 км, поки не влетів в інше авто

Водієм виявився чоловік, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців.
У Дніпрі патрульні затримали водія, який порушив ПДР. Не зважаючи на прострелене колесо він проїхав ще півсотні кілометрів, поки не потрапив у ДТП.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Патрульні помітили водія-порушника, але при спробі його зупинити - той натиснув на газ. Під час переслідування поліціянти прострелили втікачеві колесо, але й це його не спинило. Він проїхав 60 кілометрів, та на в"їзді в Дніпро - увігнався в інше авто.
За кермом виявився нетверезий чоловік, який уже мав проблеми із законом.
Нагадаємо, що у Росії екскерівник поліції з кількома кілограмами кокаїну тікав від слідчих на джипі з простреленим колесом.