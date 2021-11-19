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У Дніпрі водій служби таксі збив нетверезого пішохода: потерпілого госпіталізували з серйозною травмою

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У Дніпрі водій служби таксі збив нетверезого пішохода: потерпілого госпіталізували з серйозною травмою

Інформатор

Слідчі з ДТП встановлюють обставини аварії.

У Дніпрі водій однієї з популярних служб таксі збив пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Будівельників. Там водій автомобіля Renault здійснив наїзд на 25-річного пішохода. Внаслідок чого потерпілий отримав черепно-мозкову травму. Його госпіталізували до лікарні.

За словами водія автомобіля та свідків інциденту, пішохід перебував у нетверезому стані. На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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