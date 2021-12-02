У Дніпрі водій та пасажири маршрутки вигнали з салону та побили жінку, яка співала пісню (відео)

Коли вона почала стукати у вікно, водій погрожував словами: "Я зараз тобі по голові дам".
У Дніпрі із салону маршрутки №101 городяни та водій силою вигнали жінку. Пасажирка співала пісні та чіплялася до чоловіків.
Відео інциденту згодом з'явилося у соціальних мережах.
На кадрах видно, як жінка співає пісню “Які чарівні в Україні вечори”, після чого з салону її силою виштовхують водій та невідома громадянка – вона ж згодом завдала їй удару по обличчю.
Жінка хотіла повернутися до салону маршрутки, проте водій зачинив перед нею двері. Коли вона почала стукати у вікно, він погрожував словами: "Я зараз тобі по голові дам". Після чого вийшов з авто.
У коментарях до публікації користувачі обурилися поведінкою водія та пасажирів. Хоча більшість сприйняли ситуацію з гумором.
- Співала. І що? Кому це заважало? Вона ж не є агресивною. На людей не кидалася. Прикро за неї.
Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік зачинився в кімнаті і вистрілив собі в груди з помпопової рушниці.
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