У Дніпрі водій таксі вистрілив у водія, який підрізав його на дорозі: чоловік постраждав

У Дніпрі водій таксі вистрілив у водія, який підрізав його на дорозі: чоловік постраждав

Водій автомобіля BMW підрізав на дорозі таксиста, який керував легковиком Dacia.

У Дніпрі між водієм легковика та таксистом на дорозі стався конфлікт. Внаслідок чого один із них вистрілив у бік іншого та поранив його.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася на проспекті Слобожанському. Там водій автомобіля BMW підрізав на дорозі таксиста, який керував легковиком Dacia.

Працівник служби таксі в свою чергу дістав пістолет і вистрілив з нього у бік лобового скла BMW. Якимось чином куля потрапила в ногу водія. Після чого таксист з місця події втік.

Потерпілого чоловіка на місце викликав поліцейських. Правоохоронці згодом виявили Dacia на перехресті вулиць Калинової та Образцова, в авто перебували три пасажири. Патрульним водій повідомив, що вистрілив зі зброї, бо його підрізали на дорозі.

З якої саме зброї стріляв таксист, наразі невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

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