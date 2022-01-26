У Дніпрі водій вантажівки з причепом на швидкості влетів у житловий будинок

У Дніпрі водій вантажівки з причепом на швидкості влетів у житловий будинок

Будинок склався, наче картковий. Дах лежить на землі.

У Дніпрі ввечері 25 січня на трасі Дніпро — Кобеляки — Решетилівка сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: водій вантажівки втратив кермування та влетів у житловий будинок.

Про це повідомляється в ТСН.Ранок 26 січня.

Водій не впорався з кермуванням. Його, імовірно, занесло на слизькій мокрій дорозі. В результаті автівка злетіла з траси і опинилась у стіні будинку. Будинок склався, наче картковий. Дах лежить на землі. У машини ж повністю розбита кабіна. Потерпілих немає.

Оселя стояла пустою. Власниця мешкає за кордоном. Водій також вцілів. Наразі фуру від будинку вже відтягнули.

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