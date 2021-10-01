У Дніпрі водій вантажівки збив і протягнув за собою чоловіка: родичі шукають свідків ДТП

У Дніпрі водій вантажівки збив і протягнув за собою чоловіка: родичі шукають свідків ДТП

Потерпілий згодом помер у лікарні.

У Дніпрі в кінці вересня на 12 Кварталі сталося смертельної ДТП. Там водій вантажівки збив і протягнув за собою 58-річного чоловіка. На наступний день потерпілий помер в лікарні.

Про це з посиланням на сина загиблого пише "Інформатор".

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Зараз правоохоронці, а також родичі чоловіка, шукають свідків аварії.

"Якщо ви стали свідком цієї ДТП, або момент аварії записав ваш відеореєстратор — повідомте про це за номером (067) 431-55-37 (Сергій, син загиблого). Будь-яка інформація може виявитися корисною", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області на трасі Дніпро — Кривий Ріг — Миколаїв сталася жорстка аварія. Там зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. Удар був такої сили, що маршрутку розірвало на частини.

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