У Дніпрі водій "ВАЗу" збив 18-річну дівчину: постраждалу госпіталізували з серйозною травмою

Дівчина переходила дорогу пішохідним переходом.
У Дніпрі водій легковика збив на пішохідному переході молоду дівчину.
Про це пише "Інформатор".
Як стало відомо, подія сталася на пішохідному переході на вулиці Титова. Там водій автомобіля “ВАЗ” збив 18-річну дівчину, яка переходила дорогу пішохідним переходом у районі повороту на проспект Поля.
Внаслідок аварії постраждала, попередньо, отримала серйозну травму тазостегнової кістки. Дівчину госпіталізували до лікарні. На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.
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