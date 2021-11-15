У Дніпрі водій "ВАЗу" збив 18-річну дівчину: постраждалу госпіталізували з серйозною травмою

У Дніпрі водій "ВАЗу" збив 18-річну дівчину: постраждалу госпіталізували з серйозною травмою

Дівчина переходила дорогу пішохідним переходом.

У Дніпрі водій легковика збив на пішохідному переході молоду дівчину.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася на пішохідному переході на вулиці Титова. Там водій автомобіля “ВАЗ” збив 18-річну дівчину, яка переходила дорогу пішохідним переходом у районі повороту на проспект Поля.

Внаслідок аварії постраждала, попередньо, отримала серйозну травму тазостегнової кістки. Дівчину госпіталізували до лікарні. На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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