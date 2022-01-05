У Дніпрі водій влетів у двох жінок на пішохідному переході

У Дніпрі водій влетів у двох жінок на пішохідному переході

Їх забрала швидка із травмами голови

У Дніпрі ввечері на проспекті Петра Калнишевського водій автомобіля Kia збив двох жінок, які переходили дорогу "зеброю".

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний" і додає фото і відео із місця подій.

Повідомляється, що водій навіть не гальмував, коли збив двох жінок. Вони отримали травми голови і їх забрала швидка. Як видно із оприлюднених фото, удар припася саме на лобове скло, його розбито.

Попередньо - водій тверезий, але має шоковий стан.

На місці працювали поліція та швидка. Правоохоронці встановлять усі обставини та деталі події.

А у Харкові на проспекті Московському біля залізничної станції «Лосєве» водій міжміської маршрутки збив жінку на переході, від отриманих травм вона померла.

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