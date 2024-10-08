У Дніпрі водій збив жінку з дитиною на переході та втік з місця ДТП (фото)

У Дніпрі водій збив жінку з дитиною на переході і поїхав з місця ДТП. Правоохоронцям вдалося знайти його через пів години після інциденту.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

"Сьогодні, близько 14-ї години, на проспекті Калнишевського водій на автомобілі Fiat збив на пішохідному переході жінку з дитиною і покинув місце ДТП. Це помітили перехожі, які звернулися на 102 та повідомили напрямок руху. А ще небайдужі громадяни викликали швидку травмованим громадянам. Медики ушпиталили жінку з дитиною", - йдеться у повідомленні.

У Дніпрі чоловік збив мати та дитину на переході / скриншот Нацполіція

Патрульні, отримавши прикмети автомобіля, одразу почали пошуки. Завдяки камерам "Безпечне місто" вдалося з’ясувати маршрут порушника і місце його перебування. Через пів години його виявили в одному з гаражних кооперативів міста. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба контролювати те, що дивиться дитина в Інтернеті.

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