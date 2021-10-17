У Дніпрі водії знаходять у своїх автомобілях змій: де саме залазять і ховаються плазуни (фото)

У Дніпрі водії знаходять у своїх автомобілях змій: де саме залазять і ховаються плазуни (фото)

У місті за день сталось щонайменше два таких випадки.

У суботу, 16 жовтня, в Дніпрі рятувальники двічі виїжджали на виклик до водіїв, які виявили змій у своїх автівках.

Як поінформували в пресслужбі ДСНС України, перше повідомлення надзвичайники отримали о 14:50. Водій авто розповів, що у легковому автомобілі на вулиці 20-річчя Перемоги в Самарському районі Дніпра виявив плазуна.

На місце події прибули фахівці ДСНС і знайшли плазуна в моторному відсіку легкового автомобіля.

Майже одразу, о 15:50, до Служби порятунку "101" надійшло ще одне повідомлення про те, що на вулиці Набережна Перемоги Соборного району, власник легкового автомобіля також виявив змію в моторному відсіку своєї автівки.

Рятувальники виловили обох плазунів та випустили на волю за межами міста.

Нагадаємо, у Рівненській області водій мотоцикла вчасно врятувався від гадюки, яка заповзла на транспорт.

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