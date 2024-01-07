У Дніпрі ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок

Перед атакою в області оголосили повітряну тривогу.
Під час чергової атаки уданими безпілотниками у Дніпрі один з них влучив у багатоквартирний будинок, у результаті чого двоє людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Було влучання в будинок, в якому мешкали 22 родини. Але, на щастя, ніхто не постраждав, рятувальники врятували 6 людей, з яких дві дитини. Двоє людей звернулись до "швидкої допомоги", - повідомив лисок.
Перед атакою на Дніпро повітряні сили оголосили у регіоні повітряну тривогу через загрозу уданих БпЛА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники ввечері 6 січня завдали масованого удару по Покровському району Донецької області.
Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок ворожих ударів по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, у тому числі п'ятеро дітей.
Читайте також:
- Захист від “шахедів” і ракет для квартири та автівки: як застрахувати майно з воєнним ризиком і скільки це коштує
- На кожен прояв російського терору буде адекватна відповідь: Зеленський – про обстріл Покровського району
- Зруйнована вщент ціла вулиця: у Смілі на Черкащині завершують ліквідацію наслідків ракетного удару росіян (фото)