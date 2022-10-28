У Дніпрі впав рівень води у річці, через що сплив старий закинутий пароплав (фото)

У Дніпрі впав рівень води у річці. Через що на деяких житлових масивах стали спливати різні “артефакти”.
У Дніпрі через падіння рівня води в річці на житловому масиві сплив старий пароплав.
Про це пишуть в місцевих телеграм-каналах.
Як повідомляється, через падіння рівня води в річці Дніпро на житловому масиві Перемога сплив старий пароплав. Він десятки років тому перевозив людей.
Проте згодом утримувати його стало нерентабельно, через зо власник залишив його пришвартованим біля коси. Спочатку з нього рибалили місцеві мешканці, однак через час судно почали розбирати на металобрухт.
Зараз вже можна побачити, що залишилося від старого пароплаву.
Нагадаємо, що на українсько-польському кордоні утворились черги з десятків машин.
Читайте також:
- Неявка за повісткою: яке покарання ухилянтам передбачено в Україні
- На Київщині сьогодні можуть лунати вибухи: названо райони і причину
- У "Дії" запускають бета-тест програми іпотеки "єОселя": що відомо