У Дніпрі впав рівень води у річці, через що сплив старий закинутий пароплав (фото)

У Дніпрі впав рівень води у річці. Через що на деяких житлових масивах стали спливати різні “артефакти”.

У Дніпрі через падіння рівня води в річці на житловому масиві сплив старий пароплав.

Про це пишуть в місцевих телеграм-каналах.

Як повідомляється, через падіння рівня води в річці Дніпро на житловому масиві Перемога сплив старий пароплав. Він десятки років тому перевозив людей.

Проте згодом утримувати його стало нерентабельно, через зо власник залишив його пришвартованим біля коси. Спочатку з нього рибалили місцеві мешканці, однак через час судно почали розбирати на металобрухт.

Зараз вже можна побачити, що залишилося від старого пароплаву.

Нагадаємо, що на українсько-польському кордоні утворились черги з десятків машин.

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