У Дніпрі вручили повістку 86-річній жінці — соцмережі

Онучка українки розповіла, що вона переселенка з Бахмута та має медичну освіту.

Обурена мешканка Дніпра записала відео, в якому показала вручену її 86-річній бабусі повістку.

Відповідні кадри 29 листопада опублікували у Telegram-каналі з місцевими новинами.

“Я просто в шоці. Цю повістку надіслали моїй бабусі, тому що в неї є медична освіта”, — каже на відео дівчина.

Вона пояснила, що вивезла родичку з Бахмута у березні 2022 року. Сім’я переїхала у Дніпро як переселенці, вони мають тимчасову реєстрацію.

“Те, що мене обурює вже зовсім, їй 86 років! Вони у своєму ТЦК вже взагалі одуріли? Мені от цікаво, це така помста, тому що моя бабуся з Донецької області?”, — додала дівчина.

На оприлюднених кадрах можна побачити повістку та паспорт, дані у яких (ПІБ та дата народження) збігаються.

На момент публікації матеріалу у Дніпропетровському обласному ТЦК ситуацію не коментували.

Нагадаємо, у Чернівецькій області до 3 років іспитового терміну засудили директора музичної школи, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

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