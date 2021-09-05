У Дніпрі врятували дитину, яка впала до покинутого 5-метрового колодязя

Внаслідок падіння дитина не зазнала серйозних ушкоджень.

У Дніпрі рятувальники дістали із покинутого льоху 12-річного хлопчика, який впав туди під час гри із другом.

Про це повідомляє ДСНС області на своєму сайті.

Саме друг зателефонував до рятувальників і попросив про допомогу. На місце одразу ж виїхали бригада із 5 людей.

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"На виклик терміново прибуло відділення 18 державної пожежно-рятувальної частини. На місці вони виявили дитину 2009 року в покинутому колодязі на глибині приблизно 5 метрів. Обв'язавши хлопчика мотузкою, фахівці ДСНС підняли його на поверхню", - зазначають у відомстві.

В результаті падіння дитина відбулася несерйозними ушкодженнями, тож до медиків не звертались, батьки забрали його додому.

А напередодні у Дніпрі в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Софії Ковалевської розігралася кримінальна драма. Чоловік запросив у гості малознайомих дівчат, пограбував їх і після цього застрелився.

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