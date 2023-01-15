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У Дніпрі врятували дівчину, яка близько 20 годин пробула під завалами: лікарі борються за її життя

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Дніпрі врятували дівчину, яка близько 20 годин пробула під завалами: лікарі борються за її життя

Фото: www.facebook.com/Денис Монастирський

Голос дівчини почули ще о першій ночі, однак витягнути змогли лише сьогодні близько 11:30.

Сьогодні, 15 січня, близько 11:30 у Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів знищеної російським ударом багатоповерхівки 27-річну дівчину.

Про це "Суспільному" повідомив головний лікар однієї з міських лікарень.

"Дівчина 27 років близько 20 годин пробула під завалами, через що отримала сильне переохолодження. Температура тіла при госпіталізації в лікарню становила 31 градус. Вона в реанімації, лікарі борються за її життя", — розповів він.

Як ДСНСівці рятували дівчину, показав на фото міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За його словами, рятувальники почули її голос під час хвилини тиші близько першої ночі 15 січня. Об 11:30 дівчина була врятована з-під завалів.

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 25 цивільних людей. Попередньо, зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

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Дата публікації
Перегляди
7156
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