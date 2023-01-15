У Дніпрі врятували дівчину, яка близько 20 годин пробула під завалами: лікарі борються за її життя

Голос дівчини почули ще о першій ночі, однак витягнути змогли лише сьогодні близько 11:30.
Сьогодні, 15 січня, близько 11:30 у Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів знищеної російським ударом багатоповерхівки 27-річну дівчину.
Про це "Суспільному" повідомив головний лікар однієї з міських лікарень.
"Дівчина 27 років близько 20 годин пробула під завалами, через що отримала сильне переохолодження. Температура тіла при госпіталізації в лікарню становила 31 градус. Вона в реанімації, лікарі борються за її життя", — розповів він.
Як ДСНСівці рятували дівчину, показав на фото міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За його словами, рятувальники почули її голос під час хвилини тиші близько першої ночі 15 січня. Об 11:30 дівчина була врятована з-під завалів.
Нагадаємо, російські окупанти 14 січня вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.
За останніми даними, кількість загиблих зросла до 25 цивільних людей. Попередньо, зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.
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