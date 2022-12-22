У Дніпрі врятували важкопораненого воїна: втратив обидві руки, мав обгоріле обличчя та переломи

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова врятували українського військового, який отримав важкі поранення. Зокрема, втратив обидві руки.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник клініки Сергій Риженко.

"Дмитро з відірваними руками, обгорілим обличчям, майже нічого не бачить, численними переломами, пораненням живота був доправлений до Мечникова", - розповів медик.

За його словами, реаніматологи політравми зробили неможливе - врятували захисникові життя. Тепер 23-річний Дмитро дихає без ШВЛ та вже розмовляє.

Боєць родом з Кропивницького. Його виховувала бабуся, бо мама рано померла. Разом з братом Євгеном пішли разом захищати Батьківщину

Риженко також розповів красиву історію: коли пацієнт прийшов до тями, то хотів почути свою кохану, але попросити телефон не наважувався.

"Сьогодні йому піднесли до вуха слухавку, Аня сказала, що вона поряд, заходить до реанімації. День зустрічей, приїхала Аня та брат. В обох на очах сльози. Побачивши обпалене, поранене тіло Дмитра, питають, що буде далі? "Може, у нас все вийде, я так скучив", - сказав Дмитро, зустрічаючи рідних, майже не бачачи їх обпаленими очима", - написав Риженко.

Нагадаємо, у Дніпрі у лікарні імені Мечникова десять годин врятували життя 28-річного військового Андрія. Він підірвався на міні. Боєць отримав багато складних травм та велику крововтрату.

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