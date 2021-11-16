У Дніпрі вводять нові правила для перевезення пасажирів у громадському транспорті: стало відомо які

Обмеження стосуватимуться пільгової категорії населення.
У Дніпрі встановили час перевезення пасажирів пільгової категорії. Їздити безкоштовно місцеві мешканці тепер зможуть з 10:00 до 15:00.
Про це стало відомо з протоколу засідання комісії ТЕБ та НС.
Так, обмеження проїзду для пільговиків пов'язане із поширенням коронавірусної інфекції. Оскільки регіон вже перебуває у “червоній” зоні і тим не менш продовжує утримувати лідируючі позиції щодо інфікування коронавірусом, комісія вирішила посилити карантин.
Користуватися пільговим проїздом місцеві зможуть з 10:00 до 15:00. Стосується це пересування у міських автобусах, електротранспорті та метро. Нові правила набирають чинності з 18 листопада.
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