- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 206
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: є постраждалі
У Соборному районі Дніпра стався вибух автомобіля. Внаслідок інциденту постраждали двоє осіб.
Доповнено додатковими матеріалами
Сьогодні, 7 травня, у Дніпрі вибухнула припаркована автівка. Унаслідок вибуху травмовано двох чоловіків.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.
Подія сталася в Соборному районі міста.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та криміналісти.
Нагадаємо, в Одесі вибухнув автомобіль Toyota, унаслідок цього загинув 21-річний чоловік. Вибух автомобіля у Київському районі кваліфікували як терористичний акт.
Коментарі
Сортувати: