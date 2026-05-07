У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: є постраждалі

У Соборному районі Дніпра стався вибух автомобіля. Внаслідок інциденту постраждали двоє осіб.

На місці вибуху

Сьогодні, 7 травня, у Дніпрі вибухнула припаркована автівка. Унаслідок вибуху травмовано двох чоловіків.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

Подія сталася в Соборному районі міста.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та криміналісти.

Нагадаємо, в Одесі вибухнув автомобіль Toyota, унаслідок цього загинув 21-річний чоловік. Вибух автомобіля у Київському районі кваліфікували як терористичний акт.

